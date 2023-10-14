Москва, 14 октября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект, согласно которому гражданских служащих и граждан, которые претендуют на включение в федеральный кадровый резерв, предлагается обязать предоставлять сведения о доходах и имуществе. Соответствующий документ размещен в думской базе данных.

Олег Елков/ТАСС

В закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предлагается внести изменения, согласно которым при рассмотрении вопроса о включении в кадровый резерв гражданский служащий и гражданин, претендующий на включение в резерв, представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Такие же сведения они должны будут предоставить и о членах своей семьи.

Как сообщало ИА Регнум, закон, согласно которому декларации о доходах российских депутатов и сенаторов будут публиковаться с 1 марта 2022 года в обезличенном (обобщённом) виде без персональных данных, подписал в начале февраля президент России Владимир Путин. Согласно подписанному главой государства закону, теперь в публикуемых в интернете декларациях о доходах и расходах не будет содержаться персональных данных депутатов и сенаторов, а только обобщённая статистическая информация о представляемых ими таких сведениях.