Женева, Швейцария, 14 октября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Из-за нехватки питьевой воды жители сектора Газа вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что повышает риск распространения заболеваний. Об этом говорится в пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Abed Rahim Khatib/dpa/picture-alliance/ТАСС

Отмечается, что у людей нет доступа к чистой питьевой воде после того, как прекратилась подача воды по водопроводной сети и остановилась работа установок по опреснению и очистке.

«В качестве последней возможности люди употребляют солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что вызывает серьёзные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду», — сказано в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что запасы воды в секторе Газа на исходе. По его словам, Израиль пока не одобрил открытие гуманитарных коридоров из Газы.

Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что в секторе Газа сложилась настоящая гуманитарная катастрофа из-за приостановки работы социальных служб. Он добавил, что необходимо немедленно открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа для поставки медицинских товаров.