Москва, 14 октября, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Новый профессиональный праздник — День психолога будет отмечаться в России осенью. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства России.

Сергей Аверин/РИА Новости

Новая праздничная дата приходится на 22 ноября, говорится в документе.

Отмечается, что в этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества, крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране. В настоящее время в сфере оказания услуг психологической помощи населению задействовано более семи миллионов человек, добавили в пресс-службе.

Уточняется, что подписанное постановление необходимо для исполнения поручения президента России. Учредить новый праздник и отмечать его 22 ноября Владимира Путина попросил в декабре 2022 года один из участников II Конгресса молодых учёных и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования.

Как передавало ИА Регнум, в России с 2023 года 2 октября отмечают новый профессиональный праздник ― День метростроителя. Проект президентского указа об установлении нового профессионального праздника был подготовлен Минстроем России в соответствии с поручением правительства Российской Федерации об установлении памятного дня «День метростроителя» (от 6 октября 2022 года).

Мотивы выбора даты праздника разработчики указа не приводят. Первый пробный поезд по первой ветке Московского метрополитена был запущен в октябре 1934 года.