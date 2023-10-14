Москва, 14 октября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Победителя третьего сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали с наркотиками в Москве. Об этом сообщил 14 октября источник ИА Регнум.

Соцсети Танцор Дмитрий Щебет

Автомобиль, в котором ехал 31-летний Щебет, сотрудники ДПС остановили около трёх часов ночи на Звенигородском шоссе. Танцор сидел на месте пассажира и заметно занервничал, когда его попросили предъявить документы. После вопроса о наркотиках его волнение усилилось.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая обнаружила у Щебета пакетик с 10,5 г марихуаны. Артиста доставили в отделение полиции, в отношении него могут возбудить уголовное дело.

Третий сезон шоу «Танцы» выходил на телеканале ТНТ с августа по ноябрь 2016 года. Щебет входил в команду хореографа Мигеля (Сергея Шестепёрова).

Как сообщало ИА Регнум, в августе крупную партию наркотиков обнаружили в доме актрисы Российского академического молодёжного театра Рамили Искандер. Её арестовали в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Расследование по этому делу началось ещё в феврале, на Искандер полицейские вышли по наводке информаторов.