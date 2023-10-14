Париж, 14 октября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение задействовать до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения с ножом на школу в городе Аррасе, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

«(Макрон принял решение мобилизовать) до 7 тысяч солдат сил Sentinelle, (которые будут) развернуты к вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября на севере Франции неизвестный с холодным оружием атаковал лицей Гамбетт, убив учителя и ранив несколько человек. Преступника задержали. Нападавшему около 20 лет, это бывший ученик.

Французские власти приняли решение о введении максимального уровня террористической угрозы после нападения на лицей в Аррасе, а также на фоне роста угроз из-за ситуации в Израиле.

Во Франции проходят акции в поддержку Палестины, несмотря на запрет префектуры.