Москва, 14 октября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В Москве курьер сервиса «Яндекс. Еда» на электросамокате сбил женщину. Об этом 14 октября сообщил источник ИА Регнум.

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Инцидент произошёл на Волоколамском шоссе. В результате наезда электросамоката женщина пострадала.

Как сообщало ИА Регнум, суд заключил под стражу мужчину, который сбил на электровелосипеде шестилетнего ребёнка на юго-западе Москвы. Днём 28 августа сотрудник службы доставки сбил шестилетнего мальчика и скрылся.

В момент происшествия ребёнок шёл по тротуару, ему потребовалась медицинская помощь. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.