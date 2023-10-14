Вашингтон, 14 октября, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил группу законодателей в Конгрессе о якобы возможном вторжении Азербайджана в Армению в обозримом будущем. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источники.

Станислав Красильников/ТАСС

По информации издания, американские законодатели от Демократической партии в телефонном разговоре 3 октября задали Блинкену вопрос о том, какие меры администрация может принять в отношении Азербайджана в связи с последним обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что госсекретарь США в ответ заявил, что власти Соединённых Штатов «ищут возможности, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности», также планируется пересмотреть предоставление Азербайджану военной помощи.

По данным газеты, Блинкен отметил, что в Госдепартаменте «считают возможным вторжение Азербайджана в южную часть Армении в ближайшие недели».

Как передавало ИА Регнум, осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. 19 сентября 2023 года в Азербайджане объявили о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера», направленных на восстановление конституционного строя, и начале боевых действий. На следующий день стороны договорились о начале переговоров, которые проходили при посредничестве российских миротворцев.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что не видит помех для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Есть вопросы чисто технического характера, которые связаны с границей, но при доброй воле с обеих сторон это всё можно решить, сказал глава государства.