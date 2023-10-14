Екатеринбург, 14 октября, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Полицейская погоня с участием большого количества патрульных машин произошла ночью в Екатеринбурге. В результате нарушителя, чьи действия создавали угрозу безопасности граждан, задержали, сообщили 14 октября в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Водитель автомобиля Nissan не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться. Он двигался по самым оживлённым участкам дорог, совершал резкие развороты и перестроения, выезжал на тротуар. Перед его задержанием полицейские применили формат «коридор безопасности», увеличив количество участвующих в погоне экипажей.

Задержанным оказался безработный житель города Берёзовского. Он отказался пройти медицинское освидетельствование. Все обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.

Очевидцы, которые видели погоню в разных районах города, рассказали, что в ней участвовало до 15 патрульных машин, при этом полицейские стреляли по колёсам иномарки. Некоторые екатеринбуржцы предположили, что в городе снимали фильм или клип, столь необычно выглядела вереница патрульных машин.

Остановили нарушителя у торгового центра «Фан-Фан» неподалёку от центра города, сообщает портал E1.RU.

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Как сообщало ИА Регнум, в июле полицейские остановили в Екатеринбурге нарушителя на Porsche Cayenne после погони и стрельбы. Автомобиль заблокировали в одном из дворов, там водитель принялся таранить припаркованные машины. После задержания он рассказал, что проводил эксперимент — как его машина поведёт себя после ремонта. Позднее выяснилось, что мужчина перед поездкой принял наркотики.