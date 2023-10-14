Москва, 14 октября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак, которая имеет и российское, и израильское гражданство, заявила, что не пойдёт служить в армию Израиля, поскольку не проходит по возрасту. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Телеведущая Ксения Собчак

Она пояснила, что многие российские пользователи социальных сетей задаются вопросом, пойдёт ли она служить в Армию обороны Израиля.

«Сразу скажу: не пойду. Тётечка из «Осторожно: Медиа» не проходит по возрасту. Свежие оригинальные шутки про конные войска тоже придётся отложить», — отметила телеведущая.

По её словам, в ней «текут четыре разных крови, в том числе и еврейская».

«На мою вторую историческую родину напали террористы, и я имею полное право её поддержать», — пояснила Собчак.

Как передавало ИА Регнум, Собчак поддержала телеведущего Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который ранее заявил, что якобы готов защищать Израиль в рядах армии, но не будет этого делать, поскольку для этого «нет оснований». Собчак назвала видеообращение Галкина «крутым» и нецензурно оскорбила комментаторов, высказавших критические замечания в адрес телеведущего.

Ранее Галкин объяснил своё нежелание воевать в рядах израильской армии тем, что он не служил в ней прежде. Телеведущий сообщил, что намерен сдавать кровь для раненых, а также предположил, что само пребывание его и Аллы Пугачёвой в Израиле является «важным» для русскоязычных израильтян. После того как подписчики стали спрашивать Галкина о его готовности лично отдать свой долг Израилю, телеведущий закрыл комментарии.