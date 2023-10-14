Донецк, 14 октября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Российские военные за несколько дней уничтожили более 60% 5-й роты 117-й механизированной бригады ВСУ у села Работино Запорожской области. Об этом 14 октября заявил пленный украинский военнослужащий Александр Бень.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери большие там. Всего несколько дней, и от роты в 106 человек остались только 40. И это не в штурмах. Мы просто сидели в окопах, оборонялись», — приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что в основном бойцы ВСУ погибли под обстрелами танков, миномётов, противотанковых гранатомётов.

По его словам, наибольшие трудности ВСУ испытывают с продовольствием. На некоторых позициях в районе Работино у украинских военных полностью отсутствуют еда и вода.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за неделю на запорожском направлении более 385 военных и три танка. Он отметил, что в результате активных действий подразделений ВС России при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й и 71-й бригад ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино.