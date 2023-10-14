Киев, 14 октября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Большинство провайдеров Украины не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями наблюдается в Киеве. Об этом сообщил директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик украинскому изданию Liga․Tech.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его данным, в настоящее время лишь 37% абонентов фиксированных сетей имеют подключение к интернет-сетям на базе пассивной оптической сети PON, которые устойчивы к длительным отключениям электроэнергии, это средний показатель по Украине.

Чиновник высказал мнение о том, что избежать проблем со связью на Украине не удастся, даже несмотря на то, что украинские телекоммуникационные компании закупили аккумуляторы и генераторы.

По его данным, самая «критическая ситуация» наблюдается в Киеве, в столице сети насыщены старыми технологиями, а к пассивной оптической сети были подключены лишь 9% абонентов.

Мацик рекомендовал жителям Украины самостоятельно позаботиться об электропитании Wi-Fi-роутеров и приобрести источники бесперебойного питания.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор компании «ДТЭК Днепровские электросети» Андрей Терещук заявил, что город Днепропетровск, административный центр Днепропетровской области Украины ожидают зимой веерные отключения света. Как уточнил Терещук, восстановить разрушенную инфраструктуру на 100% не удалось, поэтому жителям Днепропетровска уже сейчас нужно экономить электроэнергию и готовиться к длительным отключениям света. По словам Терещука, отключения, скорее всего, будут по графику и без света жителям города придётся оставаться от четырёх до восьми часов в сутки.

Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей готовиться зимой к двум месяцам без электричества. Как уточнил градоначальник, когда будет сложная ситуация, спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды. Он подчеркнул, что нужно готовиться к очень сложным периодам.