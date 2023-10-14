Вашингтон, 14 октября, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Изображение российского военного корабля по ошибке использовал американский конгрессмен Кори Миллс, поздравивший Военно-морской флот США в социальной сети X.

Павел Львов/РИА Новости

«Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота!» — написал Миллс в соцсети под открыткой с изображением крейсера «Пётр Великий».

Конгрессмен добавил, что флот США «с самых ранних дней американской революции» остаётся сильным и защищает свободу государства и его моря.

После того как пользователи в комментариях указали конгрессмену на оплошность, он удалил открытку с крейсером и оставил только поздравительный текст.

Скриншот соцсети Х

Комментатор Dave Brown напомнил, что ранее конгрессмен Дэвид Троун поздравил ВМФ США открыткой с российской военно-морской техникой, а министерство внутренней безопасности — открыткой с канадским фрегатом.

Как сообщало ИА Регнум, в июле на открытке, которую Тихоокеанский флот ВМС США разместил в соцсетях по случаю Дня независимости Соединённых Штатов, оказались изображения российских истребителей Су-27 и сторожевого корабля проекта 61. Пользователи активно отреагировали на это в комментариях, после чего изображение было удалено.