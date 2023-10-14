Владивосток, 14 октября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Самолёт Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Владивосток — Чита, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности двигателя, сообщили 14 октября в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

РИА Новости/Максим Блинов

«Следователи устанавливают обстоятельства авиационного происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток — Чита, который совершил возврат и аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка воздушного судна прошла благополучно, пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, следовавший из Ленска в Иркутск самолёт Ан-26 совершил 23 сентября аварийную посадку в аэропорту назначения из-за отказа двигателя. По факту произошедшего начали проверку, следователи устанавливают причины нарушения работы двигателя.

Лайнер Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск 12 сентября, аварийно приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области, никто не пострадал. В самолёте находились 159 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Позднее стало известно, что севший в поле лайнер не получил серьёзных повреждений и в будущем сможет выполнять полёты.