Херсон, 14 октября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Предприятие в городе Херсоне повреждено в результате взрыва. Об этом назначенный киевским режимом глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил 14 октября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его информации, в Херсонском районе в результате взрывов повреждены «предприятие и территория инженерного сооружения». Кроме того, повреждено «предприятие в Херсоне».

Как сообщало ИА Регнум, утром 14 октября в Херсоне прозвучали мощные взрывы. Воздушную тревогу на территориях, подконтрольных Киеву, не объявляли. О повреждении завода в Херсоне Прокудин также сообщал 30 октября.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведённого в сентябре 2022 года. Киевский режим не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать регион, 75% территории которого освобождено Россией. Под контролем ВСУ остаётся часть территории на правом берегу Днепра, включая Херсон.

С 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Таков ответ РФ на теракт на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Сигналы воздушной тревоги звучат на Украине каждый день, иногда сразу по всей стране.