Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля заявила о нейтрализации группы, пытавшейся проникнуть на территорию еврейского государства из Ливана.

ТАСС/ dpa/picture-alliance Израильская военная техника

«Военные ЦАХАЛ нейтрализовали террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть на израильскую территорию из Ливана», — говорится в Telegram-канале армии обороны.

Отмечается, что израильские военные выявили террористическую ячейку, которая попыталась проникнуть на территорию Израиля из Ливана.

«Беспилотник ЦАХАЛ атаковал террористическую ячейку и уничтожил нескольких террористов», — добавили там.

Как сообщало ИА Регнум, в результате израильского обстрела на юге Ливана погиб один журналист, ещё трое пострадали, включая двух сотрудников телеканала. Отмечается, что обстрел произошёл в районе деревни Альма-эш-Шааб.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок.

По его мнению, существует вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.