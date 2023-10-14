Краснодар, 14 октября, 2023, 09:01 — ИА Регнум. В аэропорту Сочи из-за двух украинских беспилотников временно ограничивались полёты, сейчас воздушная гавань работает штатно, сообщили 14 октября в пресс-службе сочинского аэропорта.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Для обеспечения безопасности в аэропорту Сочи временно ограничивались полёты», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что рейсы принимаются и отправляются по расписанию.

Как сообщало ИА Регнум, утром 14 октября средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона над акваторией Чёрного моря около побережья Краснодарского края.

Атака беспилотников над Чёрным морем стала причиной перенаправления нескольких авиарейсов на запасные аэродромы в Краснодарском крае.