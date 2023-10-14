Газа, Палестина, 14 октября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС заявило о высокой оценке позиции, которую занял президент России Владимир Путин в отношении палестино-израильского конфликта.

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В движении ХАМАС высоко ценят позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против палестинского народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в анклав и ударов по мирному населению, говорится в заявлении.

В ХАМАС добавили, что приветствуют активные усилия России, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из анклава утром 7 октября, а также объявил о блокаде Газы. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». С обеих сторон растёт число погибших и раненых.

Путин 13 октября на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что Израиль «подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке» и имеет право на то, чтобы обеспечить своё мирное существование. Президент России подчеркнул, что в первую очередь нужно остановить кровопролитие, и заявил о безальтернативности решения конфликта переговорным путём.

Россия готова быть посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта и выступает за реализацию принятой ООН «формулы двух государств». Речь идёт о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, добавил Путин. Ранее он назвал поселенческую политику Израиля одной из причин взрыва насилия на Ближнем Востоке.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал к прекращению насилия в зоне конфликта. Он подчеркнул, что Россия не приемлет такие методы, как взятие в заложники женщин и детей. Ранее он констатировал, что нынешнее обострение указывает на нежизнеспособность статус-кво в ближневосточном регионе.