Сочи, Краснодарский край, 14 октября, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Атака беспилотников над Чёрным морем стала причиной перенаправления нескольких авиарейсов на запасные аэродромы в Краснодарском крае. Об этом сообщили 14 октября в пресс-службе аэропорта Сочи.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Полёты были временно ограничены для обеспечения безопасности. Затем аэропорт возобновил принятие и отправку рейсов по расписанию.

«На запасные аэродромы ушли пять рейсов, с 7:25 мск аэропорт работает в нормальном режиме», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО около 7:10 мск уничтожили два беспилотника над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края. БПЛА были направлены киевским режимом для совершения атак на территорию России, заявили в Минобороны.