Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Истребители Израиля ударили по многочисленным целям в секторе Газа, ликвидировав десятки боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своём Telegram-канале.

Zuma/TASS

«ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа, уничтожены десятки террористов «Нухба», — говорится в заявлении.

Отмечается, что истребители армии Израиля наносили «широкомасштабные удары» вечером 13 октября.

В тексте заявления указано, что боевики «Нухбы» были одной из ведущих сил, которая руководила проникновением в Израиль в минувшую субботу.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября на саммите СНГ российский президент заявил, что Израиль имеет право на защиту после беспрецедентно жестокой атаки, но решать палестинский вопрос нужно мирным путём.

Путин отметил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В первую очередь нужно остановить кровопролитие, поэтому более чем востребованы коллективные усилия, направленные на прекращение огня, добавил он.

Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Изначально, когда принималось решение о создании Государства Израиль, было принято одновременно и решение о создании второго государства. Речь шла изначально о создании двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины. В результате Израиль был создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана, напомнил Путин.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия ЦАХАЛ в секторе Газа в ответ на атаки ХАМАС являются «только началом». Политик заверил, что Израиль не забудет и не простит «зверств, совершенных врагами».

ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен.