Севастополь, 14 октября, 2023, 08:32 — ИА Регнум. В Севастополе в районе Северного мола утром 14 октября будут проводиться учения противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), ожидаются громкие звуки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Ориентировочно с 08:00 мск до 09:00 мск в районе Северного мола Черноморский флот будет проводить учения ППДО, в том числе с применением реактивных бомбомётов. Будет громко», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября российские средства ПВО сбили у берегов Крыма противокорабельную ракету ВСУ «Нептун». Уничтожение произошло над северо-западной частью акватории Чёрного моря. Перед этим Развожаев объявил в городе воздушную тревогу, а в Севастополе ограничили движение морского и наземного общественного транспорта.

Воздушную тревогу в Севастополе 6 октября объявляли дважды. Средства противовоздушной обороны отражали атаку воздушных целей с моря.