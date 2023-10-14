Вашингтон, 14 октября, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Американские истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) в социальной сети X.

Keystone Press Agency/Global Look Press Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle

Истребители F-15E Strike Eagle 494-й экспедиционной эскадрильи прибыли в зону ответственности СЕНТКОМ, чтобы укрепить позиции США и усилить воздушные операции на Ближнем Востоке, указано в сообщении.

Источники телекомпании CNN сообщили, что США могут развернуть возле Израиля 26-й экспедиционный Корпус морской пехоты, который пока находится на борту корабля USS Bataan. В составе подразделения — более 2 тыс. морских пехотинцев, которые способны поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Восточное Средиземноморье прибыл американский авианосец «Джеральд Форд». Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вслед за ним в регион могут быть направлены дополнительные силы и средства.

Телеканал Fox News сообщил 13 октября, что власти США призвали Израиль не начинать наземную операцию в секторе Газа, пока не будет создан «безопасный коридор» для выхода гражданского населения.