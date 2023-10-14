Канберра, 14 октября, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Россия и Саудовская Аравия взяли под совместный контроль цены на нефть. О новом альянсе заявил профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в статье для австралийского журнала Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Учёный констатировал, что два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра «владеют ключами» от цены на нефть.

Сайкал напомнил, что Москва и Эр-Рияд ранее успешно добились снижения добычи в рамках картеля ОПЕК+ ради стабилизации нефтяного рынка.

«Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится к укреплению отношений с Китаем и Россией», — признал профессор, добавив, что между лидерами двух стран «хорошие отношения».

Владимир Путин и Мухаммед бен Салман по-дружески общались во время саммитов G20, добавил Амин Сайкал.

«До тех пор, пока интересы России и Саудовской Аравии сходятся, цены на нефть вряд ли упадут в ближайшее время. Потребителей топлива ждут тяжёлые времена», — спрогнозировал профессор.

Как сообщало ИА Регнум, цены на нефть в мире снижаются более чем на 5%, а стоимость марки Brent впервые с 31 августа упала ниже $86 за баррель.

После двухлетнего перерыва Россия возобновила экспорт нефти в Бразилию, поставив максимальные за последние 13 лет объёмы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 октября в ходе регулярного брифинга сообщил, что запрет на экспорт дизельного топлива и бензина из страны будет действовать до тех пор, пока в нём не отпадёт необходимость.