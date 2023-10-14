Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС удерживает на территории сектора Газа в качестве заложников более 120 человек, сообщила Армия обороны Израиля.

Иван Шилов ИА Регнум ХАМАС

«Более 120 гражданских находятся в заложниках террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — отчиталась пресс-служба ЦАХАЛ в своём аккаунте в соцсети Х.

Ранее утверждалось о нахождении в плену у ХАМАС около 150 израильтян, при этом кто именно, военнослужащие или гражданские лица, не уточнялось.

Как сообщало ИА Регнум, в статье газеты Haaretz говорится об обнаружении в ходе военной операции на территории сектора Газа считавшихся пропавшими или заложниками израильтян. Точное количество людей не называется. Пехота и бронетанковые войска ЦАХАЛ ведут поиски тел пропавших без вести и предметов, которые могут помочь в освобождении похищенных граждан.

По мнению бывшего советника министра внутренней безопасности Израиля, экс-члена дипломатического представительства Израиля в Москве Алекса Векслера, скорее всего, операции по массовому освобождению захваченных боевиками ХАМАС заложников не будет, израильские силовики сосредоточатся на тотальном уничтожении этой организации.

Эксперт рассказал, что израильские спецслужбы почти никогда не шли на переговоры с теми, кого считают террористами, даже в вопросах заложников. Исключением являются всего несколько случаев, в числе которых захват и угон самолёта авиакомпании Air France в Уганду и похищение капрала Гилада Шалита, в обмен на освобождение которого Израиль отпустил больше 1020 боевиков.