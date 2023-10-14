Новый, 598-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован широким обсуждением статьи, которую написала украинская журналистка Светлана Моренец для британского журнала The Spectator 13 октября. В ней утверждается, что масштабное наступление российской армии стало неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В материале говорится, что Украина в огне, что российские военные начали наступление по всей линии фронта, а 12 октября произошло около сотни боевых столкновений. Причём одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке, пишет журналистка.

Тем временем начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил «РИА Новости» 14 октября об отражении девяти атак противника на краснолиманском направлении. По его словам, огнём артиллерии и ударами авиации в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества уничтожены 540 военнослужащих штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины.

На купянском направлении экипажи Су-34 нанесли пять авиационных ударов по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации подразделений 41-й и 43-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Степовая Новосёловка и Петропавловка.

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