Киев, 14 октября, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Ранним утром 14 октября в Херсоне были слышны взрывы. Об этом сообщил Telegram-телеканале «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Отмечается, что в Херсоне гремели мощные взрывы, но воздушную тревогу на контролируемых ВСУ территориях не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Алёшки Херсонской области, который находится на левом берегу Днепра, в 15 км от линии соприкосновения, увеличилась интенсивность обстрелов со стороны боевиков киевского режима, в том числе с применением кассетных боеприпасов.

В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества краснолиманского направления российские артиллерия и авиация отбили девять атак штурмовых групп нескольких бригад ВСУ и нацгвардии Украины. Потери противника составили до 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля.