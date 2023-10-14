Пекин, 14 октября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Доклад межпартийной комиссии Конгресса США на 145 страницах свидетельствует об обсуждении американской элитой ранее недопустимой мысли о возможности одновременной ядерной войны с Россией и Китаем. Об этом написало китайское издание Global Times.

The Official CTBTO Photostream Ядерный взрыв

По мнению издания, в США одновременный конфликт с Россией и Китаем считался «стратегическим кошмаром», и вот теперь он проникает всё больше в политическую повестку Вашингтона, но при этом не вызывает должных опасений и бдительности.

GT отметило, что от рекомендаций этого доклада «у тех, кто сохраняет хоть какую-то элементарную рациональность, по спине пробегают мурашки».

Авторы доклада призвали США разместить больше боеголовок и производить больше бомбардировщиков, крылатых ракет, подводных лодок с баллистическими ракетами, нестратегического ядерного оружия.

По мнению GT, Вашингтон разгоняет гонку ядерных вооружений под видом «ядерного сдерживания», при этом напрочь забывая уроки холодной войны.

«Провоцирование конфронтации с ядерными державами, Россией и Китаем, — безумная идея», — резюмировало китайское издание.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября комиссия при Конгрессе США, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции, опубликовала доклад с призывом укрепить обороноспособность. Согласно документу, Штаты должны быть готовы к возможным одновременным конфликтам с Россией и Китаем, а потому Вашингтону необходимо укреплять свои альянсы и увеличивать программы модернизации ядерных и неядерных вооружений.

США пытаются подготовить для себя сценарии с учётом перехода противостояний с Россией и Китаем на новый, более серьёзный уровень, но они берут на себя много, потому что не справятся с конфликтами сразу с двумя такими державами. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.