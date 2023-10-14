Будапешт, 14 октября, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Будапешт не согласится на начало переговорного процесса по принятию Украины в Евросоюз, пока киевские власти не изменят законодательство по отношению к закарпатским венграм, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

По его словам, принятый на Украине новый закон об образовании привёл к тому, что уроки в школах с обучением на венгерском языке стали проходить на нём лишь частично. Количество занятий снизилось до уровня от 20 до 40%.

«Это неприемлемо. Это противоречит всем международным нормам. Это противоречит и европейским нормам. Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать своё согласие, пока венграм не вернут их права», — сказал в беседе с «РИА Новости» глава МИД.

Сийярто напомнил, что ситуация ухудшается с 2015 года, не имея ничего общего с военными действиями. На протяжении восьми лет Будапешт конфликтует с украинцами по этому поводу и просит вернуть венграм утраченные права, добавил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина не получит от Будапешта поддержки ни в одном аспекте международных отношений, пока не восстановит права этнических венгров, проживающих на её территории.

Несколько лет на Украине угнетаются венгерские школы, их собираются переделать в украинские, а если не получится — закрыть. Орбан подчеркнул, что венгерское правительство на каждом международном форуме сражается за права закарпатских венгров, особенно детей.

В издание Politico 3 октября вышел материал, в котором говорится, что Европейский союз в скором времени начнёт официальные переговоры с Украиной по поводу вступления страны в блок. В случае удачного проведения переговоров о готовности принять Украину в ЕС может быть объявлено до конца 2023 год, отметили в статье.