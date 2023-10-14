Вашингтон, 14 октября, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Движение ХАМАС планировало массовые убийства в Израиле, об этом свидетельствуют найденные у погибших палестинских военных подробные планы нападения на молодёжный центр и школы, сообщил американский телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«ХАМАС создал подробные планы нападения на начальные школы и молодёжный центр в израильском кибуце Кфар-Саад, чтобы убить «как можно больше людей», захватить заложников и быстро увезти их в сектор Газа», — заявили журналисты.

По данным телеканала, планы включали приказы двум специальным подразделениям ХАМАС окружить деревни, проникнуть в них, а затем напасть на места сбора мирных жителей. В документах содержатся подробные карты.

В частности, на одной из страниц с пометкой «совершенно секретно» был изложен план нападения на кибуц, в котором указываются две школы и молодёжный центр. На другой странице описывались действия ХАМАС по обеспечению контроля над кибуцем, отметили журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия ЦАХАЛ в секторе Газа в ответ на атаки ХАМАС являются «только началом». Израиль не забудет и не простит «зверств, совершённых врагами». Израиль «закончит эту войну сильнее, чем когда-либо», заверил он.

Власти США призвали Израиль отложить начало наземной операции в секторе Газа до тех пор, пока не будет создан «безопасный коридор» по выводу гражданского населения, передал телеканал Fox News. При этом журналисты не уточнили последовал ли удовлетворительный ответ на данный запрос с израильской стороны. Также говорится о вылете из зоны конфликта первого чартерного рейса примерно со 100 американскими гражданами.

Количество жертв в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 1845 человек. Ранения получили 6700 человек, в числе вынужденно перемещённых — 450 тысяч граждан.