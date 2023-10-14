Рамалла , 14 октября, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Лидеры радикального палестинского движения ХАМАС признали, что высоко оценивают мнение президента РФ Владимира Путина по вопросу палестино-израильского конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В распространённом заявлении ХАМАС говорится, что Палестина и ХАМАС высоко ценят позицию Путина в отношении «продолжающейся сионистской агрессии» и неприятие российским лидером блокады сектора Газа, прекращения поставок помощи на территорию и ударов по мирным жителям.

«Приветствуем активные российские усилия, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа», — сказано в обращении.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль имеет право на защиту после беспрецедентно жестокой атаки, но решать палестинский вопрос нужно мирными средствами. Об этом Путин заявил 13 октября на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

Путин предупредил о серьёзных последствиях наземной операции с применением тяжёлой техники, которую Израиль намерен провести против ХАМАС в секторе Газа. В Газе живут 2 млн человек, потери в ходе такой операции будут абсолютно неприемлемые, подчеркнул он.

Количество жертв в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 1845 человек.