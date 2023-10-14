Стокгольм, 14 октября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Отказ от наличных денег угрожает национальной безопасности Швеции, заявил в беседе с The Telegraph бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Люди начали сознавать, что Владимиру Путину ничего не стоит взять и всё отключить», — сказал он.

Экс-глава Интерпола предположил, что упор на цифровые платежи рискован в случае масштабной кибератаки на Швецию или отключения электроэнергии. Отказ от банкнот способен усилить угрозу образования новых преступных ячеек, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в последнее время в Швеции очень выросла стоимость электричества и отопления, что по цепочке привело к удорожанию и во всех остальных сферах. Одновременно продолжается и обесценивание местной валюты: шведская крона приближается к новому историческому минимуму. И это заставляет иностранных инвесторов выводить из страны свои капиталы.

По данным Статистического управления Швеции, за два года общий уровень цен вырос в общей сложности на 18,5%. Таким образом, деньги шведов потеряли почти пятую часть своей покупательной способности, а к концу 2023 года эта цифра приблизится к 25%.