Вашингтон, 14 октября, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Конгрессвумен Марша Блэкберн обратилась к американскому президенту Джо Байдену с требованием «немедленно отстранить» Джейка Салливана от должности помощника по вопросам национальной безопасности. Своё требование она пояснила тем, что Салливан профессионально некомпетентен, и раскритиковала его отношение к мировой политике.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

По мнению сенатора, Салливан вводил в заблуждение всё правительство относительно угроз безопасности во всём мире.

«Всего за восемь дней до того, как ХАМАС устроил нападение на Израиль, он заявил, что «на Ближнем Востоке сегодня спокойнее, чем за последние два десятилетия», — цитирует Блэкберн «РИА Новости».

Конгрессвумен аргументировала, что Салливан с первого дня на своём посту был «совершенно неправ» в том, какого курса в отношении Ирана должен придерживаться Белый дом. По её мнению, продвигаемая помощником президента «политика умиротворения» Ирана «придала смелости крупнейшему в мире государству — спонсору терроризма».

Как сообщало ИА Регнум, у Вашингтона не было иных сведений о возможной атаке ХАМАС, кроме тех, о которых известно руководству Израиля. Об этом 11 октября на брифинге сказал журналистам Джейк Салливан.

По словам советника Байдена, Америке выгоднее помогать всесторонне Украине, чем допустить победу России.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина по решению палестино-израильского конфликта.