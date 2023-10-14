Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 03:56 — ИА Регнум. ЦАХАЛ атаковал позиции движения «Хезболла» на юге Ливана после проникновения неопознанных объектов на территорию Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны.

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Удары были нанесены в ночь на 14 октября в ответ на прилёт 13 октября неопознанных объектов и обстрел израильского беспилотника.

«Силы ПВО Израиля перехватили в небе над Хайфой две «неопознанные цели», сирены воздушной тревоги при этом не включались», — сообщили в военном ведомстве.

Чуть позже, по словам армейской пресс-службы, израильские военные перехватили ещё один объект в небе над севером страны.

Как сообщало ИА Регнум, в результате израильского обстрела на юге Ливана погиб один журналист, ещё трое пострадали, включая двух сотрудников телеканала. Отмечается, что обстрел произошёл в районе деревни Альма-эш-Шааб.

В столице Йемена Сане и ряде провинций Йемена под контролем группировки «Ансар Алла» (хуситы) 13 октября прошли массовые демонстрации в поддержку Палестины. Участники заявили о готовности выступить в боевых действиях палестинцев.