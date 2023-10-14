Штат Нью-Йорк, США, 14 октября, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Американская поэтесса и эссеист, лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий по литературе Луиза Глюк скончалась 13 октября. Ей было 80 лет. О смерти поэтессы напасало агентство новостей Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Книги

Родилась Луиза Глюк в Нью-Йорке в семье бизнесмена и домохозяйки. Будучи подростком, перенесла тяжёлую форму нервной анорексии.

Увлеклась в юности стихами, много читала, стала писать собственные. Начала публиковаться в 1960-х годах.

Является автором десятков сборников стихов, книг и эссе.

Нобелевскую премию по литературе ей вручили в октябре 2020 года. Также имеет множество американских наград.

Семейная жизнь не задалась, с мужьями расставалась, от второго брака родился сын, который работает сомелье.