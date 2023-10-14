Москва, 14 октября, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Каждый россиянин, независимо от местонахождения, должен быть привлечён к ответственности в случае нарушения законов РФ. Так президент Владимир Путин прокомментировал 13 октября возвращение в Россию бизнесмена Михаила Фридмана и других релокантов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Человек имеет право выбрать место жительства там, где он считает нужным для себя. Вопрос — в поведении того или иного человека, в действиях его. Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в РФ, то, естественно, каждый должен отвечать, где бы он ни находился — здесь или за границей», — ответил Путин на соответствующий вопрос журналистов на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию и саммита СНГ.

Совсем другое дело, когда человек нарушает какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины, добавил Путин.

Также президент сказал, что если, по мнению большинства граждан, уехавший вёл себя «аморально» по отношению к Родине, то по по возвращении он будет это чувствовать.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября российский бизнесмен, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман заявил, что неделю назад переехал из Великобритании в Израиль, но на фоне палестино-израильской эскалации приехал в Москву. Когда всё успокоится, он планирует вернуться в Израиль и постоянно проживать там.

До этого миллиардер говорил о потере ощущения стабильности и спокойствия, которое он испытывал в Великобритании после обыска, проведённого в его доме Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA). По его словам, в Британии всех богатых выходцев из России, похоже, по умолчанию считают преступниками.

Позже Фридмана и ещё двух человек задержали по подозрению в отмывании денег и попытке обхода санкций, наложенных на предпринимателя в марте 2022 года. Затем Фридмана отпустили под залог. Предприниматель подал иск на NCA. 15 сентября британский суд постановил, что обыск проходил с целым рядом нарушений и признал его незаконным.