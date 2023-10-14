Бишкек, 14 октября, 2023, 03:12 — ИА Регнум. На заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Бишкеке 13 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что международные отношения в мире переживают необратимые процессы: страны «золотого миллиарда» утрачивают своё лидерство, а в странах глобального Юга и Азии растёт производство.

Kremlin.ru Владимир Путин

По мнению президента, страны так называемого «золотого миллиарда» постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить своё лидерство, его теряют.

Путин также отметил, что объемы мирового ВВП стали больше уже в странах БРИКС и значительно превысили страны «семёрки». Такая тенденция экономического роста стран Азии сохраняется и это самое важное, подчеркнул российский лидер.

«От этого уже никуда не деться. А за ним следует формирование многополярной системы», — заключил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, президент России в своём выступлении прокомментировал ряд экономических вопросов. Содружество независимых государств остаётся надёжным и востребованным форматом сотрудничества. Несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны западных стран, экономические связи России с партнёрами по СНГ расширяются, отметил Путин.

Ситуация в российской экономики устойчивая, а по итогам 2023 года рост ВВП составит около 3%, что является хорошим результатом, сказал президент. Почти половину роста экономики России приносит развитие промышленности, а не нефтегазовые доходы.