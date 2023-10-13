Вашингтон, 14 октября, 2023, 02:49 — ИА Регнум. В скором будущем возможно вторжение Азербайджана в Армению, заявил в разговоре с группой законодателей в Конгрессе госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом говорится в статье газеты Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Издание ссылается на источники, которые утверждают, что беседа политиков от Демократической партии и Блинкена состоялась 3 октября.

Госсекретаря спрашивали о предпринимаемых мерах в отношении Азербайджана в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Блинкен заверил, что власти США ищут возможности для привлечения Азербайджана к ответственности и пересмотра вопроса предоставления Баку военной помощи.

По словам Блинкена, отметили журналисты, в Госдепартаменте считают возможным вторжение Азербайджана в южную часть Армении в ближайшие недели.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию заявил, что не видит помех для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Есть вопросы чисто технического характера, которые связаны с границей, но при доброй воле с обеих сторон это всё можно решить, сказал Путин.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. А 19 сентября 2023 года в Азербайджане объявили о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера», направленных на восстановление конституционного строя, и начало боевые действия. Уже на следующий день стороны договорились о начале переговоров, которые проходили при посредничестве российских миротворцев.