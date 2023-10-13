Сана, 14 октября, 2023, 02:32 — ИА Регнум. В столице Йемена Сане и ряде провинций Йемена под контролем группировки «Ансар Алла» (хуситы) 13 октября прошли массовые демонстрации в поддержку Палестины. Участники заявили о готовности выступить в боевых действиях палестинцев. Об этом сообщил йеменский телеканал «Аль-Масира».

Voanews.com Демонстрация хуситов

Тысячи демонстрантов с палестинскими флагами в руках скандировали лозунги в поддержку сопротивления Израилю.

Представитель «Ансар Алла» сказал, что хуситы «готовы на реальное участие и отправку сотен тысяч воинов на защиту Палестины, палестинского народа и святых мест».

Он также осудил позицию арабских стран во главе с Эмиратами, Саудовской Аравией и Бахрейном, которые установили отношения с Израилем, поощряя врага в его агрессиях против палестинского народа.

Йемен считается одной из бедных стран Ближнего Востока.

Как сообщало ИА Регнум, движение «Ансар Аллах» 21 сентября провело военный парад в Сане, где продемонстрировало свои вооружения. Это были, прежде всего, различные баллистические ракеты, зенитные ракетные комплексы и ударные беспилотники.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что страны Ближнего Востока уже на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия ЦАХАЛ в секторе Газа в ответ на атаки ХАМАС являются «только началом».