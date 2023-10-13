Лондон, 14 октября, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Журналисты вещательной корпорации «Би-би-си» заявили о нападении на их коллег из арабской редакции и последующим задержании сотрудниками полиции в Тель-Авиве.

Israel Police Полиция. Израиль

«Одна из съёмочных групп BBC Arabic, работающая в Тель-Авиве и передвигавшаяся в автомобиле с чётко читаемыми надписями «Пресса», была остановлена <…> и подверглась нападению израильской полиции. Журналисты должны иметь возможность беспрепятственно освещать конфликт Израиля и сектора Газа», — заявил официальный представитель компании.

По информации телеканала, журналистов вытащили из машины, досмотрели и задержали. При попытке снять задержание на телефон один из сотрудников полиции выбил его из рук и ударил журналиста по шее, утверждает корреспондент.

Телеканал обратился к израильской полиции с просьбой разъяснить произошедшее.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября руководители агентства Reuters подтвердили гибель своего фотографа Иссама Абдаллы в результате обстрела на границе Израиля и Ливана.

Машина с фотокорреспондентами информационных агентств и съёмочной группой телеканала Al-Jazeera попала под обстрел в районе Альма-эш-Шааб. Отмечалось, что Абдалла погиб, а ещё три человека, в том числе два журналиста, получили ранения и были доставлены в госпиталь.