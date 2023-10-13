Бишкек, 14 октября, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на просьбу прокомментировать незначительный казус на ступеньках госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, где проходит саммита СНГ, ответил известной фразой.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Поднимаясь по ступенькам резиденции по прибытии на саммит СНГ, Лукашенко под зонтом на мгновение утратил равновесие.

У Александра Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьёзный случай на ступеньках.

«Не дождетесь», — ответил он.

В Telegram-канале «Пул Первого» отметили, что такой ответ белорусского лидера может относиться и к самой ситуации на ступеньках, и к просьбе прокомментировать инцидент.

Александру Лукашенко 69 лет.

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Как сообщало ИА Регнум, американский 80-летний лидер Джо Байден в очередной раз стал поводом для обсуждений — он снова споткнулся на лестнице.

Байдену предстояло одолеть всего пять ступенек к сцене в Филадельфии. Но глава Белого дома не смог без запинки этого сделать — он подряд дважды споткнулся, но устоял, схватившись за перила.