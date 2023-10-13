Лукашенко прокомментировал инцидент с потерей равновесия на ступеньках
Лукашенко о потере равновесия на ступеньках саммита СНГ в Бишкеке: не дождётесь
Бишкек, 14 октября, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на просьбу прокомментировать незначительный казус на ступеньках госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, где проходит саммита СНГ, ответил известной фразой.
Поднимаясь по ступенькам резиденции по прибытии на саммит СНГ, Лукашенко под зонтом на мгновение утратил равновесие.
У Александра Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьёзный случай на ступеньках.
«Не дождетесь», — ответил он.
В Telegram-канале «Пул Первого» отметили, что такой ответ белорусского лидера может относиться и к самой ситуации на ступеньках, и к просьбе прокомментировать инцидент.
Александру Лукашенко 69 лет.
Как сообщало ИА Регнум, американский 80-летний лидер Джо Байден в очередной раз стал поводом для обсуждений — он снова споткнулся на лестнице.
Байдену предстояло одолеть всего пять ступенек к сцене в Филадельфии. Но глава Белого дома не смог без запинки этого сделать — он подряд дважды споткнулся, но устоял, схватившись за перила.