Вашингтон, 14 октября, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Палестино-израильский конфликт отодвинет Украину на второй план, заявил в интервью Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Сергей Корсун ИА Регнум Израиль. Украина. США. Трамп. Помощь. Зеленский. Нетаньяху

«Украина станет тем самым рыжим пасынком, тем самым ребёнком в семье, которому достаются только обноски. Он ест не первым, а последним», — отметил он.

С точки зрения эксперта, ВСУ могут столкнуться с трудностями для поддержания своих позиций.

Как сообщало ИА Регнум, в статье испанской газеты El Mundo говорится, что лидер киевского режима Владимир Зеленский боится остаться без помощи США из-за ситуации в Израиле. Он неожиданно прибыл в Брюссель для участия в заседании министров обороны стран НАТО.

Зеленский понимает возможность переключения внимания мировой общественности с Украины на обострение арабо-израильского конфликта. Это может поставить под угрозу поставки оружия и помощь его стране. Поэтому он приехал на мероприятие с целью лично обсудить данный вопрос, отметили испанские журналисты.

Ранее в интервью французскому телеканалу France 2 украинский лидер выразил обеспокоенность, что внимание мирового сообщества к Украине может снизиться. Как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы, заявил он. Глава киевского режима надеется на продолжение оказания помощи со стороны Вашингтона.