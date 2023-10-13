Москва, 14 октября, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Более 3 тыс. человек воспользовались с 9 октября услугами российских и израильских авиаперевозчиков, сообщили 13 октября в пресс-службе Росавиации.

iphotocommerce Самолет

В Федеральном агентстве воздушного транспорта уточнили, что регулярные прямые авиарейсы совершались российскими компаниями «Азимут», Red Wings и израильской El Al.

По официальной информации, с 9 октября из Израиля в Россию прилетели более 2,3 тыс. человек, из России в Израиль перевезли свыше 1 тыс. пассажиров.

В Росавиации заверили о наличии билетов в продаже, полёты выполняются в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября о своём возвращении в Москву из Израиля сообщила российская певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза). По её словам, она два дня провела в бомбоубежище в Израиле. Глюкоза прилетела в Тель-Авив на концерт Бруно Марса, но из-за резкого обострения военного конфликта мероприятие отменили, а часть авиарейсов перенесли.

Росавиация открыла горячую линию для информирования граждан России, желающих улететь из Израиля. Из Тель-Авива можно улететь в Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи и Москву.