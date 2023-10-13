Джо Байден в очередной раз споткнулся на лестнице, поднимаясь на сцену
Байден поднимаясь на сцену в Филадельфии дважды споткнулся на лестнице
Филадельфия, США, 14 октября, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Американский 80-летний лидер Джо Байден в очередной раз стал поводом для обсуждений — он снова споткнулся на лестнице. Видео казуса с трансляции разлетелось в соцсетях — президент при попытке подняться на сцену в штате Филадельфия запнулся два раза.
Байдену предстояло одолеть всего пять ступенек к сцене. Но глава Белого дома не смог без запинки этого сделать — он подряд дважды споткнулся, но устоял, схватившись за перила.
Как сообщало ИА Регнум, Байден едва не упал, спускаясь по трапу самолёта в Детройте в сентябре 2023 года.
В марте 2021 года президент США споткнулся трижды. В его пресс-службе объяснили инцидент сильным ветром.
В июне американский президент упал в ходе церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. После поздравления одного из курсантов Байден оступился, рухнув на сцену.
Байден оказался в неловкой ситуации во время совместного выступления с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2023 года. Он врезался в флаг Бразилии, а также забыл про рукопожатие с президентом латиноамериканской республики по завершении их совместного выступления.
В ноябре 2022 года американский президент чуть не упал на сцене во время речи в Нью-Йорке, агитируя избирателей в поддержку губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул. На сцене он наступил на некий предмет, который находился на полу, из-за чего едва не потерял равновесие.