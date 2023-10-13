Минск, 14 октября, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Поляки под угрозой физической расправы заставили беженца из Ирана тащить труп друга к белорусской границе, сообщила 13 октября пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вчера, 12 октября, белорусский пограничный наряд обнаружил двух иностранных граждан около польского забора. Один из них не подавал признаков жизни», — уточнили в ведомстве.

При опросе гражданина Ирана выяснилось, что его с другом задержали польские силовики. В ответ на просьбы об оказании помощи мужчин сильно избили. Их держали на холоде без еды и воды. Через некоторое время иностранцев привезли к пограничному забору, но один из мигрантов уже был мёртв. Угрожая физической расправой, поляки принудили иранца перетащить на белорусскую сторону тело друга через калитку для животных.

По информации белорусского Госпогранкомитета, с начала 2023 года пограничники зафиксировали девять смертей беженцев на границе с Польшей.

Как передавало ИА Регнум, в августе пограничная служба Польши заявила о предотвращении попытки 60 нелегальных мигрантов пересечь польско-белорусскую границу. Инцидент произошёл на территории отделения погранстражи в Дубиче-Церкевне.

По информации пограничников, группа агрессивно настроенных иностранцев форсировала границу и забросала камнями службы Польши. Пересечение границы было предотвращено, при этом водомёты не применялись.

Замглавы польского МВД Мачей Вонсик заявил, что Польша возвела 120 км стены на границе с Белоруссией. Ранее он сообщил, что польские власти сосредоточили более 10 тыс. военных на границе с Белоруссией. Из этого числа 6 тысяч военных находятся в лагере, 4 тысячи человек — непосредственно на границе, кроме этого, 5 тыс. пограничников и около 1 тыс. полицейских.