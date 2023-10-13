Во Франции задержали восемь человек по делу о нападении на лицей
BFMTV: задержаны восемь подозреваемых в атаке на лицей во французском Аррасе
Франция, 13 октября, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Восемь человек, включая самого нападавшего, задержаны по делу об атаке на лицей в коммуне Аррас во Франции, где погиб учитель. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Подозреваемые находятся под стражей.
В полиции уточнили, что помимо учителя, ещё три человека при атаке нападавших получили серьёзные ножевые ранения.
Как сообщало ИА Регнум, 13 октября на севере Франции неизвестный с холодным оружием атаковал лицей Гамбетт, убив учителя и ранив несколько человек. Преступника задержали. Нападавшему около 20 лет, это бывший ученик.
Французские власти приняли решение о введении максимального уровня террористической угрозы после нападения на лицей в Аррасе, а также на фоне роста угроз из-за ситуации в Израиле.
Во Франции проходят акции в поддержку Палестины, несмотря на запрет префектуры.