Франция, 13 октября, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Восемь человек, включая самого нападавшего, задержаны по делу об атаке на лицей в коммуне Аррас во Франции, где погиб учитель. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Подозреваемые находятся под стражей.

В полиции уточнили, что помимо учителя, ещё три человека при атаке нападавших получили серьёзные ножевые ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября на севере Франции неизвестный с холодным оружием атаковал лицей Гамбетт, убив учителя и ранив несколько человек. Преступника задержали. Нападавшему около 20 лет, это бывший ученик.

Французские власти приняли решение о введении максимального уровня террористической угрозы после нападения на лицей в Аррасе, а также на фоне роста угроз из-за ситуации в Израиле.

Во Франции проходят акции в поддержку Палестины, несмотря на запрет префектуры.