Москва, 13 октября, 2023, 23:33 — ИА Регнум. В ходе проверки Генпрокуратуры РФ Wildberries отказался от комиссии в размере 3% при оплаты покупателями за товары картами Visa и Mastercard. Об этом сообщается 14 октября в Telegram-канале надзорного ведомства.

В компании также принято решение вернуть покупателям дополнительно удержанные деньги.

«Что касается платы при возврате товара, проверка продолжается», — добавили в Генпрокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, в Wildberries заявили, что с держателей платёжных карт Visa и Mastercard будет удерживаться комиссия в размере 3% от стоимости покупки. Договор о взимании комиссии вступил в силу 9 октября. Покупателей предупреждали о размере комиссии в момент оформления заказа.

При этом покупатели могли оплатить товары без комиссии с помощью карты «Мир», Системы быстрых платежей и SberPay.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность комиссий маркетплейса. Отмечается, что проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Центрального банка РФ.

В Wildberries анонсировали опцию дополнительного подтверждения заказа для защиты от «случайных покупок». Пользователям предложат варианты с pin-кодом, Face ID и Touch ID.