Магас, 13 октября, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Дорожные карты национальных проектов в Ингушетии разрабатываются с учетом запросов жителей республики. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе встречи с министром автомобильных дорог Ингушетии Батыром Хаматхановым.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Дорога по горной Ингушетии

«Всего в республике реализуется 44 нацпроекта, и мы уделяем этой работе максимум внимания, чтобы качественно и в срок успеть сдать объекты, — отметил Калиматов. — Хочу также отметить, что дорожные карты этих нацпроектов разрабатывались с учетом запросов людей».

Батыр Хаматханов отчитался о ходе капремонта дороги «Тр. «Кавказ»-Карабулак-Ср. Ачалуки-Гайрбек-юрт», общая протяженность которой превышает 13 километров. По его словам, сейчас на участке протяженностью пять километров заканчиваются работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На остальном участке укрепляется дорожная «одежда» из песчано-гравийной смеси. На объекте не только обновят асфальтобетонное покрытие, отметил Хаматханов, но и произведут укрепление обочины, установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение, а также нанесут дорожную разметку. Дорога должна быть сдана в эксплуатацию до конца года.

Министр автомобильных дорог Ингушетии назвал комплексный ремонт дорог, ведущих к медучреждениям и другим социальным объектам, одной из основных социальных задач, стоящих перед властями.

В этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» удалось привести в нормативное состояние улицу Центральную в городе Назрани, по которой транспорт проезжает к городской поликлинике. В ходе ремонта было обновлено дорожное покрытие, обустроены пешеходные переходы, установлены дорожные знаки, нанесена разметка. Также здесь было произведено обустройство тротуаров и уличного освещения.

Обновление дорог к медицинским учреждениям осуществляется ежегодно. Так, в частности, в 2022 году был проведен ремонт улицы Рабочая в Сунже. В результате местным жителям стало удобнее добираться до Сунженской районной больницы. В 2021 году обновили дорожное покрытие в Назрани на улице Муталиева, которая ведет к Ингушской республиканской клинической больнице.