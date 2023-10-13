* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 октября, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Министерство юстиции России 13 октября внесло в реестр иностранных агентов 12 граждан, в том числе журналистку Ольгу Романову и бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Игорь Волобуев

«Волобуев открыто выступал в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении специальной военной операции, вступил в подразделение Вооружённых сил Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживает за пределами Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

Внесённый в список иноагентов бывший заместитель главного редактора «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев выступал в поддержку Киева, собирал средства для ВСУ, распространял лживые сведения о действиях властей России и активно взаимодействовал «с иностранными источниками» и иноагентами, отметили в Минюсте.

Романова занималась созданием и распространением материалов иноагентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и получала поддержку со стороны иностранного источника, сказано также в сообщении министерства.

В реестр иноагентов, кроме того, включены журналисты Сергей Ковальченко и Елена Малаховская, а также ещё семь граждан.

15 сентября Минюст включил в реестр иностранных агентов пятерых граждан, в том числе политтехнолога Станислава Белковского. 8 сентября в реестр были включены социолог Николай Митрохин, журналист Андрей Мальгин и несколько других лиц, а 1 сентября — журналист Дмитрий Муратов.