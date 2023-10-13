Новочебоксарск, Чувашия, 13 октября, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Главу администрации Новочебоксарска Дмитрия Пулатова заподозрили в должностных преступлениях, заведено уголовное дело, сообщили 13 октября ТАСС в прокуратуре Чувашии.

Иван Шилов ИА Регнум

В надзорном ведомстве уточнили, что чиновника доставили в следственное управление СК России. Решение о мере пресечения пока не принято.

Дмитрий Пулатов занимает должность главы администрации Новочебоксарска с августа 2021 года

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября стало известно о задержании начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина.

Сообщалось, что глава краснодарского ГУ МЧС задержан в рамках расследования коррупционного преступления. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Басманный суд Москвы арестовал его до 27 ноября. Волынкин в суде признал свою причастность к инкриминируемым ему действиям по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.