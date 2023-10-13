* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), проживающий в Израиле, решил не отменять гастроли и объявил в социальных сетях 13 октября о возобновлении концертной деятельности.

Ближайшее его выступление состоится 20 октября на Кипре, после чего он отправится с гастролями по европейским странам. Его концерты расписаны до 10 декабря.

Шоумен также прокомментировал информацию, что сейчас он якобы находится в Риге. По его словам, поездка в Латвию с концертами у него запланирована только на лето 2024 года. В подтверждение своих слов, телеведущий продемонстрировал окрестности.

Как передавало ИА Регнум, ранее Галкин объяснил своё нежелание воевать в рядах израильской армии тем, что он не служил в ней прежде.

«Если бы я служил в армии Израиля, я бы пошёл защищать. Вы не представляете, какая гордость у меня за страну, которая в едином порыве встала на свою защиту. Здесь стремятся попасть на фронт, и это патриотизм», — сказал Галкин в своём видеообращении.

Также телеведущий сообщил, что намерен сдавать кровь для раненых, а также предположил, что само пребывание его и Аллы Пугачёвой в Израиле является «важным» для русскоязычных израильтян. После того как подписчики стали спрашивать Галкина о его готовности лично отдать свой долг Израилю, телеведущий закрыл комментарии.