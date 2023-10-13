Анкара, 13 октября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. В Мраморном море столкнулись два сухогруза, один из которых шёл из Одесской области в Испанию, другой — из Краснодарского края в Израиль, сообщили 13 октября в службе береговой охраны Турции.

Фото очевидца

«122-метровый сухогруз Haje Halimeh с пшеницей на борту, который шёл из порта Измаил в Валенсию, столкнулся в Мраморном море с сухогрузом Asomatos длиной в 169 метров, перевозившим зерно из порта Кавказ в Ашдод», — сказано в сообщении.

Оба сухогруза в результате столкновения получили повреждения. На место аварии был направлен спасательный катер. Погибших и пострадавших не было, не выявлено и загрязнения воды, отметили в службе.

Как сообщалось ранее, в апреле 2023 года у сухогруза Ilyas Konan, который следовал из России в турецкий порт Коджаэли, при прохождении Босфора произошла поломка двигателя. Движение судов в проливе в обе стороны было на некоторое время приостановлено.

В сентябре 2023 года следовавший из РФ в Малайзию сухогруз New Legend столкнулся у берегов Стамбула с контейнеровозом Elbsun. Пострадавших в результате столкновения не было, загрязнения окружающей среды профильные ведомства также не обнаружили.

В октябре 2023 года у сухогруза Mitsos, следовавшего из Греции на Украину, в проливе Дарданеллы произошла поломка двигателя. Буксир и судно-лоцман отогнали сухогруз на стоянку в районе Бозджаада.